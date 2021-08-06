Лиговский путепровод построят быстрее запланированного

Лиговский путепровод. Фото: pylon.ru
Лиговский путепровод. Фото: pylon.ru

Смольный получит 500 миллионов рублей на восстановление дороги.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей на завершение ремонта Лиговского путепровода. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что реконструкция Лиговского путепровода позволит разгрузить юго-западную часть города, а благодаря выделенным средствам удастся ускорить процесс ремонта. Напоминаем, что предусмотрено расширение Таллиннского шоссе и части проспекта Маршала Жукова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пулковский путепровод собираются сдать к следующему Дню города. Работы должны быть завершены не позже 27 мая 2022 года.

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