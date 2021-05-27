Пулковский путепровод собираются сдать к следующему Дню города

Беглов заявил, что работы завершат к 27 мая 2022 года. Фото: gov.spb.ru

Беглов заявил, что работы завершат к 27 мая 2022 года. Фото: gov.spb.ru

Работы должны быть завершены не позже 27 мая 2022 года.

В Санкт-Петербурге продолжается строительство Пулковского путепровода. Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что работы должны быть завершены не позже 27 мая 2022 года – так что к следующему Дню города его уже сдадут. Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что в Петербурге появится железнодорожный подход к аэропорту, который будет включен в диаметр городской электричке. Об этом пишет «Фонтанка».

Напоминаем, что работы на объекте начались в августе. С февраля поезда пересекают шоссе по временному мосту. Благодаря новому Пулковскому путепроводу хотят увеличить габарит под путепроводом по ширине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что капитальный ремонт Биржевого моста обойдется в 2,4 миллиарда.