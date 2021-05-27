Капитальный ремонт Биржевого моста обойдется в 2,4 миллиарда

Капитальный ремонт Биржевого моста обойдется в 2,4 миллиарда
Биржевой мост в Петербурге отреставрируют. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице отремонтируют Биржевой мост на Малой Неве. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Комитет объявил конкурс. Заявки от компаний будут принимать до 18 июня. Подрядчик должен будет разработать проектную документацию до 31 декабря.

На работы выделили почти 2,4 млрд рублей. Капремонт планируется завершить до 5 мая 2023 года.

На время работ движение по мосту перекроют для машин и пешеходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проект капремонта Биржевого моста рассмотрел Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы.

биржевой мост капремонт новости СПб


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФСИН: российские заключенные могут зарабатывать в колонии до 220 тысяч
В Петербурге пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей за «снятие порчи» с сына
Капитальный ремонт Биржевого моста обойдется в 2,4 миллиарда
По мере приближения ПМЭФ и Евро-2020: в Петербурге продолжает расти ...
Стало известно состояние 11-летнего мальчика, который был избит на детской ...
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела после изнасилования в парке
Смерти после вакцины и прививка для животных: новое о коронавирусе в России ...
На улице Бабушкина школьница попала под колеса машины