Капитальный ремонт Биржевого моста обойдется в 2,4 миллиарда

В Северной столице отремонтируют Биржевой мост на Малой Неве. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Комитет объявил конкурс. Заявки от компаний будут принимать до 18 июня. Подрядчик должен будет разработать проектную документацию до 31 декабря.

На работы выделили почти 2,4 млрд рублей. Капремонт планируется завершить до 5 мая 2023 года.

На время работ движение по мосту перекроют для машин и пешеходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проект капремонта Биржевого моста рассмотрел Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы.