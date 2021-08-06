Вылетающих в другие страны россиян попросили прибывать в аэропорт часов за 5

В аэропорты Пулково, Шереметьево и Внуково рекомендуются прибывать за 2,5–3 часа до вылета. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В аэропорты Пулково, Шереметьево и Внуково рекомендуются прибывать за 2,5–3 часа до вылета. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Авиакомпания «Россия» призвала пассажиров заранее прибывать в аэропорты, чтобы точно не опоздать на рейс.

Соответствующие рекомендации связаны с пиковой нагрузкой в летний сезон и образованием очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации. Так, в Пулково, Шереметьево и Внуково путешественникам порекомендовали приезжать не менее чем за 2,5-3 часа до вылета.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на авиакомпанию «Россия», направляющимся на отдых в Египет посоветовали приезжать за пять часов до назначенного рейса. Это связано с дополнительными мероприятиями по безопасности в египетских аэропортах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что регулярное авиасообщение с Каиром возобновил аэропорт Пулково в Северной столице.