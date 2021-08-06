На Ладожском озере сильный ветер отменили «Метеор» до Валаама

Желающие не смогут попасть туда из-за сложных погодных условий.

На Ладожском озере сегодня вечером, 6 августа, испортилась погода. Там поднялся сильный ветер и высокие волны – в таких условиях ездить на «Метеоре» может быть небезопасно. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург.

В связи с непогодой отменили рейс «Метеора» №506 от острова Валаам до Сортавалы. Как только ветер и волны успокоятся суда снова выйдут на маршрут, а пока пассажиров придется перевозить другими способами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, почему весь мир столкнулся с погодным адом. Немецкий метеоролог Йоханнес Квас считает, что события, которые происходят в мире сейчас – следствия выбросов, которые попали в атмосферу еще несколько десятков лет назад.