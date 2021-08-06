Певица Бритни Спирс впервые получила планшет

Певица Бритни Спирс впервые получила планшет
Бритни Спирс пытается вырваться из-под опеки. Фото: www.instagram.com/britneyspears/

Артистка призналась, что долгое время она пользовались маленьким телефоном.

Певица Бритни Спирс поделилась с поклонником радостной новостью: она впервые стала обладательницей планшета. Артистка рассказала о гаджете в своем Instagram-аккаунте.

Спирс сняла видеозапись, на которой рассказывает о планшете. Она уверяет, что никогда не владела подобной вещью.

«Я очень взволнована! У моих детей были эти планшеты, а у меня нет! У меня всегда был маленький телефон, а теперь он у меня в руках. Я чувствую, что моя жизнь меняется!»

— прокричала исполнительница.

Напоминаем, что, как выяснилось, Бритни Спирс мало что решала в собственной жизни. Большую часть времени артистку опекал ее отец, который распоряжался также ее деньгами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Бритни Спирс не будет выступать из-за опекунства.

Бритни Спирс певица планшет


 

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