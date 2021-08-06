Некоторым осужденным за теракт в метро Петербурга смягчили наказание

Все заплатят крупные штрафы, а также отсидят в колонии минимум по 19 лет.

Апелляционный военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда принял решение о смягчении наказания некоторым осужденным за причастность к теракту в метро Санкт-Петербурга. Речь идет об инциденте, случившемся в апреле 2017 года. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В приговор не стали вносить серьезные изменения. Известно, что часть осужденных отсидит в тюрьме меньше, чем планировалось изначально. По решению видно, что каждый отсидит в колонии строгого режима как минимум 19 лет, а также заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напоминаем, что террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в петербургское метро два взрывных устройства. Одно из них он оставил на платформе станции «Площадь Восстания», а второе взорвал в вагоне, когда тот находился между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва скончались 15 человек, ранения получили 67.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве.