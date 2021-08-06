В Петербурге дольщики ЖК «Парнас» получили долгожданные квартиры

В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

В Санкт-Петербурге дольщики ЖК «Парнас» получили 511 квартир после того, как в дело вмешалась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что строительство жилого комплекса началось в 2015 году, но дольщики не получили ключи в обещанные даты. Они обратились за помощью в прокуратуру. Сотрудники ведомства принимали участие в устранении нарушения прав дольщиков, чтобы люди как можно быстрее получили свое жилье.

Прокуратура будет и дальше следить за возведением других секций ЖК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировске достроили проблемный ЖК: этого ждали 14 лет. Наконец владельцы 402 квартир смогут получить ключи.