Россиянин избил пенсионера, вернувшего ему потерянный кошелек

Россиянин избил пенсионера, вернувшего ему потерянный кошелек
Пенсионера избили за добрый поступок. Фото: pixabay.com

Пожилой мужчина находится сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

В Подмосковье был госпитализирован пожилой мужчина после того, как сделал доброе дело. За отзывчивость мужчину повалили на землю, а затем колотили руками и ногами. Видеозапись с места происшествия опубликована в Telegram-канале «Комсомольской правды».

Известно, что пенсионер нашел борсетку с кошельком на улице в поселке Малаховка. Он связался с хозяином и назначил встречу. После того, как владелец кошелька увидел пожилого мужчину, он почему-то начал толкать его, а затем, повалив на землю, приступил к избиению.

У пожилого мужчины есть проблемы с речью, так как он недавно перенес инсульт. По предварительным данным, агрессор решил, что перед ним пьяный мужчина – но это все равно не объясняет его поведение.

Сейчас пенсионер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двух мигрантов будут судить за избиение инвалида в Мурино.

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