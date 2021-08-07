Шарлиз Терон поделилась трогательными кадрами со своими детьми

Шарлиз Терон поделилась трогательными кадрами со своими детьми
Актриса Шарлиз Терон призналась, что очень ценит такие моменты со своими детьми. Фото: скрин charlizeafrica в Instagram

Актриса Шарлиз Терон выложила трогательное видео со своими приемными детьми.

На видео в соцсети она вместе с ними прыгает с яхты в океан. Мама с дочками берутся все вместе за руки и прыгают в воду. Терон призналась, что очень ценит такие моменты со своими детьми. Об этом она сообщает на своей страничке в Instagram.

Недавно в одном из американском СМИ актриса отметила, что иногда ей непросто с подрастающими дочками. Они все вместе занимаются танцами, и Терон все сложнее и сложнее заинтересовать или удивить своих детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает в Греции, похвасталась новой прической в социальных сетях. Поклонники дивы высоко оценили преображение танцовщицы. Об этом они написали в комментариях. Волочковой очень идет эта прическа, заключили поклонники.

Instagram дети океан отдых шарлиз терон


 

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