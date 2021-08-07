В Колпино пьяный самокатчик сбил ребенка на тротуаре

В Колпинском районе пьяный мужчина на электросамокате сбил пятилетнего мальчика, идущего по тротуару. Ребенок попал в больницу.

По информации главного управления МВД по Петербургу, дорожный инцидент произошел 6 августа в три часа дня у дома 38 по Павловской улице. По тротуару на электросамокате ехал 44-летний мужчина, он был пьян. Внезапно он наехал на пятилетнего мальчика, который шел в попутном направлении. Ребенок пострадал, его доставили в детскую больницу в травмами средней тяжести.

«Возбуждено дело об административном производстве по статье 12.24 КРФ об АП (нарушение правил дорожного движения)», — заявили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Суворовском мопед сбил женщину, а затем уехал. На место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшую в состоянии средней степени тяжести.