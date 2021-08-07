В ДТП с грузовиком под Тихвином один погиб, четверо пострадали

Авария в Тихвинском районе привела к смерти одного человека и госпитализации еще четверых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации регионального управления МВД, все произошло накануне в 21:50 на 469-м километре трассы «Вологда-Новая Ладога». Автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился 59-летний мужчина, вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «ГАЗ-2705».

На месте погибла 58-летняя пассажирка иномарки. В больницу в тяжелом состоянии доставили еще одну пассажирку «Логана» — 14-летнюю девочку. Водителя иномарки госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В грузовике травмы средней тяжести получили двое пассажиров в возрасте 19 и 31 года.

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