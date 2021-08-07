В России дрон спас тонущего человека

В России дрон спас тонущего человека
Дрон помог спасти жизнь мужчины. Фото: unsplash.com

Молодому человеку благодаря беспилотнику доставили спасательный жилет.

В Анапе сегодня, 7 августа, спасли тонущего мужчину при помощи дрона. Об этом сообщили в администрации города.

Отдыхающий отплыл от берега слишком далеко, после чего начал тонуть. На инцидент обратила внимание система мониторинга, которая направила к мужчине дрон со спасательным жилетом. Благодаря этому тонувший смог дождаться спасателей на катере.

После этого мужчину доставили на берег, где ему оказали помощь медики. Кажется, сейчас с ним все хорошо. Напоминаем, что дроны-спасатели в Анапе начали использовать в этом году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые придумали способ вызывать дожди в засушливых районах дронами.

Анапа дрон спасение


 

Новости партнеров
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянин заплатил за поездку в автобусе и лишился 20 млн рублей
В аварии на «Скандинавии» пострадали пять человек
Токсово осталось без воды после прорыва трубы
У «Невы» нашли потерявшихся супругов-пенсионеров
В России дрон спас тонущего человека
На «Скандинавии» иномарка оказалась в кювете: на месте реанимация
На Красносельском перевернулся грузовик: по дороге разбросало мусор
На Пражской провалился грунт: под землю медленно уходят машины