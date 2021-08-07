В России дрон спас тонущего человека

Молодому человеку благодаря беспилотнику доставили спасательный жилет.

В Анапе сегодня, 7 августа, спасли тонущего мужчину при помощи дрона. Об этом сообщили в администрации города.

Отдыхающий отплыл от берега слишком далеко, после чего начал тонуть. На инцидент обратила внимание система мониторинга, которая направила к мужчине дрон со спасательным жилетом. Благодаря этому тонувший смог дождаться спасателей на катере.

После этого мужчину доставили на берег, где ему оказали помощь медики. Кажется, сейчас с ним все хорошо. Напоминаем, что дроны-спасатели в Анапе начали использовать в этом году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые придумали способ вызывать дожди в засушливых районах дронами.