Ученые придумали способ вызывать дожди в засушливых районах дронами

Британские ученые придумали способ, как вызывать дождь тогда, когда это необходимо. Сообщается, что атмосферные осадки планируется вызывать с помощью дронов.

Открытие поможет напитать водой засушливые районы, где месяцами, а то и больше, нет дождей.

Над проектом работали ученые из Университета Бата. А тестирование технологии прошло в Объединенных Арабских Эмиратах.

В пустыне дроны запустили в облака. О том, что они достигли нужной точки специалистам сообщают специальные датчики. Там, в небе, дроны провоцируют возникновение грозовых разрядов.

Нарушение баланса вызывает естественное возникновение осадков и эксперты получают возможность активировать воздействие на водную массу.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что ученые установили, что авокадо способно подавлять развитие рака в организме человека.