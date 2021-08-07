Токсово осталось без воды после прорыва трубы

Вода должна вернуться в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Вода должна вернуться в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Около пяти тысяч жителей поселка остались без воды.

Во Всеволожском районе сегодня, 7 августа, произошла коммунальная авария. В результате нее жители поселка Токсово, коих насчитывается около пяти тысяч человек, остались без воды. Об этом пишет 47news.

Глава администрации Токсовского поселения Сергей Кузьмин заявил, что авария на водопроводе случилась днем на территории бывшей воинской части. Он отметил, что неизвестные копали песок, в ходе работ и был поврежден водопровод.

«Поэтому у нас нет возможности подключиться по резервной схеме. Насосные станции отключены, бригада устраняет повреждения»,

— рассказал Кузьмин.

Ожидается, что вода вернется в краны в ближайшем будущем.

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