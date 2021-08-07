Россиянин заплатил за поездку в автобусе и лишился 20 млн рублей

Мужчина недоумевает: неужели он приобрел транспортное средство?

В Новокузнецке у мужчины, который оплатил банковского картой проезд в автобусе, списали 20 миллионов рублей. Об инциденте пишет портал city-n.

Известно, что подобных случаев произошло сразу несколько. Утром местная жительница заявила, что с нее списали около трех миллионов рублей. Но этого еще ничего – у одного пассажира сняли 20 миллионов рублей всего лишь за одну поездку в автобусе.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?»

— возмутился он.

В администрации призвали временно отказаться от использования Единой транспортной карты, так как случился сбой при обновлении программного обеспечения системы валидации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили о мошенничестве с дубликатами сим-карт.