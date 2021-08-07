Россиянин заплатил за поездку в автобусе и лишился 20 млн рублей

Россиянин заплатил за поездку в автобусе и лишился 20 млн рублей
Мужчина заплатил за поездку 20 миллионов рублей. Фото: Baltphoto

Мужчина недоумевает: неужели он приобрел транспортное средство?

В Новокузнецке у мужчины, который оплатил банковского картой проезд в автобусе, списали 20 миллионов рублей. Об инциденте пишет портал city-n.

Известно, что подобных случаев произошло сразу несколько. Утром местная жительница заявила, что с нее списали около трех миллионов рублей. Но этого еще ничего – у одного пассажира сняли 20 миллионов рублей всего лишь за одну поездку в автобусе.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?»

— возмутился он.

В администрации призвали временно отказаться от использования Единой транспортной карты, так как случился сбой при обновлении программного обеспечения системы валидации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили о мошенничестве с дубликатами сим-карт.

автобус Новокузнецк поездка


 

Новости партнеров
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог объяснил случай заражения 1,5 тысяч человек от одного россиянина
Россиянин заплатил за поездку в автобусе и лишился 20 млн рублей
В аварии на «Скандинавии» пострадали пять человек
Токсово осталось без воды после прорыва трубы
У «Невы» нашли потерявшихся супругов-пенсионеров
В России дрон спас тонущего человека
На «Скандинавии» иномарка оказалась в кювете: на месте реанимация
На Красносельском перевернулся грузовик: по дороге разбросало мусор