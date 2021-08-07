В Лужском районе поймали мошенниц, обманывавших пенсионеров

Женщины торговали устройствами против скачков напряжения за 7 тысяч рублей, хотя они стоят до 1,9 тысяч.

В Лужском районе Ленинградской области задержали двух женщин, россиянку и гражданку Казахстана, которые обманывали пенсионеров. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает 47news.

Мошенницы наведались в квартиру 82-летней пенсионерки на проспекте Урицкого. Они убедили женщину приобрести семь устройств против скачков напряжения. Каждый обошелся ей в семь тысяч рублей, всего потерпевшая заплатила более 40 тысяч рублей.

После этого пенсионерка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Они уже задержали подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянин заплатил за поездку в автобусе и лишился 20 млн рублей.