Более 230 тысяч французов протестуют против санитарных пропусков

Более 230 тысяч французов протестуют против санитарных пропусков
Во Франции вводят санитарные пропуска. Фото: pixabay

Граждане хотят, чтобы им позволили посещать кафе, рестораны и торговые центры без прививок.

Во Франции сегодня, 7 августа, состоялась масштабная протестная акция, в рамках которой граждане выступали против введения санитарных пропусков. В общей сложности на улицы страны вышли более 230 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Известно, что за порядком следили многочисленные полицейские, которые только один раз применили спецсредства. В целом акция была мирной, так что никто не пострадал. Напоминаем, что французам придется предъявляться сертификат о вакцинации, чтобы посещать кафе, рестораны и торговые центры. Если гражданин не хочет делать прививку, то должен предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Подобные ограничения уже действуют в некоторых странах Европы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль допускает, что в РФ могут принять меры, как во Франции.

митинг санитарные пропуска франция


 

Новости партнеров
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 230 тысяч французов протестуют против санитарных пропусков
В Лужском районе поймали мошенниц, обманывавших пенсионеров
Вирусолог объяснил случай заражения 1,5 тысяч человек от одного россиянина
Россиянин заплатил за поездку в автобусе и лишился 20 млн рублей
В аварии на «Скандинавии» пострадали пять человек
Токсово осталось без воды после прорыва трубы
У «Невы» нашли потерявшихся супругов-пенсионеров
В России дрон спас тонущего человека