Более 230 тысяч французов протестуют против санитарных пропусков

Граждане хотят, чтобы им позволили посещать кафе, рестораны и торговые центры без прививок.

Во Франции сегодня, 7 августа, состоялась масштабная протестная акция, в рамках которой граждане выступали против введения санитарных пропусков. В общей сложности на улицы страны вышли более 230 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Известно, что за порядком следили многочисленные полицейские, которые только один раз применили спецсредства. В целом акция была мирной, так что никто не пострадал. Напоминаем, что французам придется предъявляться сертификат о вакцинации, чтобы посещать кафе, рестораны и торговые центры. Если гражданин не хочет делать прививку, то должен предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Подобные ограничения уже действуют в некоторых странах Европы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль допускает, что в РФ могут принять меры, как во Франции.