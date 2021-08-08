Сиделка жестоко избила и душила 95-летнюю женщину

Сиделка жестоко избила и душила 95-летнюю женщину
Уголовное дело пока не возбуждено. Фото: pixabay

Они не поладили, что и стало причиной агрессивного поведения.

В Екатеринбурге сиделку компании «Милосердие.про» обвиняют в избиении 95-летней пенсионерки. Об этом пишет портал E1.

Известно, что в полицию обратились родственники пожилой женщины. Они рассказали, что сиделка была новой и они почему-то сразу не поладили. Между женщинами возникали конфликты, но первое время ничего ужасного не происходило. Недавно пенсионерка попросила измерить ей давление, на что получила грубый отказ. После того, как пожилая женщина прочитала стих про милосердие, сиделка начала ее избивать и, кажется, даже душить.

В результате у пенсионерки гематомы по всему тело, особенно много их на лице. В компании «Милосердие.про» уволили сотрудницу и пообещали возместить расходы на лечение пострадавшей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянин избил пенсионера, вернувшего ему потерянный кошелек.

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