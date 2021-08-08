Певицу Бритни Спирс хотят отправить в психиатрическую клинику

Певицу Бритни Спирс хотят отправить в психиатрическую клинику
Бритни Спирс пытается вырваться из-под опеки. Фото: www.instagram.com/britneyspears/

Отец артистки убежден, что ей нужна помощь врачей.

Отец певицы Бритни Спирс Джейми рассказал, что хотел бы отправиться артистку на лечение в психиатрическую больницу. Он считает, что звезде нужна помощь – такое мнение он высказал во время судебного заявления.

Джейми вспомнил, как Спирс отказывалась принимать назначенные ей лекарства и не хотела слушать советы врачей. Также Бритни отказывалась видеть некоторых специалистов. Такое поведение, убежден Джейми, вызывает беспокойство.

Менеджер и адвокат Бритни Спирс уверены, что Джейми манипулирует различными фактами, чтобы доказать неадекватность певицы и не дать ей избавиться от опекунства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Бритни Спирс впервые получила планшет.

Бритни Спирс опекунство психиатрическая клиника


 

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