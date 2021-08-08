Коронавирус подхватили еще 1 907 петербуржцев за сутки

Коронавирус подхватили еще 1 907 петербуржцев за сутки
В Петербурге продолжают выявлять зараженных коронавирусом. Фото: пресс-служба ЗВО

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 907 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом сегодня, 8 августа, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на втором месте в России по числу новых ковид-больных.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 2 761 человек. Третье место у Подмосковья — 1 527 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 235 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что третья волна коронавируса стала более агрессивной из-за мутации штаммов.

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