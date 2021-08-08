Сотрудника аварийной службы ударило током на улице Есенина

Сотрудника аварийной службы ударило током на улице Есенина
Рабочего ударило током на Есенина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Несчастный случай произошел в субботу в Выборгском районе Петербурга . По словам очевидцев, сотрудника ремонтной бригады ударило током, после чего он упал с вышки.

Инцидент произошел 7 августа на улице Есенина. Кадрами с места очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели рассказали, что рабочего-электрика ударило током. К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи, реанимация, полиция и МЧС. При этом о состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

«По Есенина троллейбусы стоят, движение затруднено», — написал автор записи.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электрика на работе в БЦ Петербурга убило током. Правоохранительным органам поступило сообщение о том, что в Бизнес Центре «Лидер», который находится на площади Конституции дома 3 находится труп.

новости СПб удар током


 

Новости партнеров
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Очевидцы: автомобиль Росгвардии протаранил каршеринг и минивэн на Ветеранов
Сотрудника аварийной службы ударило током на улице Есенина
В США заявили о резком ускорении распространения коронавируса в стране
Легковушка снесла забор и вылетела на тротуар у «Автово»
Автомобилист сбил насмерть самокатчика на Арсенальной набережной
Средство от глистов оказалось эффективно против COVID
В воскресенье в Пулково задержали три авиарейса
Стивен Кинг хочет написать роман о пандемии коронавируса