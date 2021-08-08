Сотрудника аварийной службы ударило током на улице Есенина

Несчастный случай произошел в субботу в Выборгском районе Петербурга . По словам очевидцев, сотрудника ремонтной бригады ударило током, после чего он упал с вышки.

Инцидент произошел 7 августа на улице Есенина. Кадрами с места очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели рассказали, что рабочего-электрика ударило током. К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи, реанимация, полиция и МЧС. При этом о состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

«По Есенина троллейбусы стоят, движение затруднено», — написал автор записи.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электрика на работе в БЦ Петербурга убило током. Правоохранительным органам поступило сообщение о том, что в Бизнес Центре «Лидер», который находится на площади Конституции дома 3 находится труп.