Мужчину госпитализировали после наезда авто «Дачия» на Маршала Говорова

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадал пешеход. Мужчина двигался по «зебре».

Дорожный инцидент произошел у дома № 5/4 на улице Маршала Говорова. Около 21:20 автомобиль Dacia Sandero сбил мужчину 30-35 лет на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водителем оказался 21-летний уроженец республики Саха, проживающий в Петербурге. С начала года его уже четырежды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте иномарка сбила пешехода. Машина скатилась со склона.