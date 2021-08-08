«Хеликс» назвала группы пациентов с большим числом антител

У мужчин антитела вырабатываются больше всего на 45-е сутки. Фото: https://pixabay.com/

У мужчин антитела вырабатываются больше всего на 45-е сутки. Фото: https://pixabay.com/

Организм пенсионера вырабатывает больше антител после перенесенного ковида. Об этом заявили работники Лабораторной службы «Хеликс».

Так, в возрастной группе 60-70 лет среднее количество вырабатываемых антител в два раза больше, чем в категории 20-30 лет. Об этом говорят в исследовании компании. Об этом сообщает «ГЛАС.RU».

Много антител, считают специалисты, связано с тем, что у пожилых иммунная система в течение жизни сталкивалась с антигенами много-много раз.

Также выяснили, что у мужчин антитела вырабатываются больше всего на 45-е сутки, у женщин – на 180-е.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около трети жителей Петербурга (36%) положительно оценили идею всеобщего тестирования на COVID-19. Об свидетельствует исследование сервиса SuperJob. Участие в опросе приняли 1 600 жителей Северной столицы и столько же москвичей.