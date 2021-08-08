«Хеликс» назвала группы пациентов с большим числом антител

«Хеликс» назвала группы пациентов с большим числом антител
У мужчин антитела вырабатываются больше всего на 45-е сутки. Фото: https://pixabay.com/

Организм пенсионера вырабатывает больше антител после перенесенного ковида. Об этом заявили работники Лабораторной службы «Хеликс».

Так, в возрастной группе 60-70 лет среднее количество вырабатываемых антител в два раза больше, чем в категории 20-30 лет. Об этом говорят в исследовании компании. Об этом сообщает «ГЛАС.RU».

Много антител, считают специалисты, связано с тем, что у пожилых иммунная система в течение жизни сталкивалась с антигенами много-много раз.

Также выяснили, что у мужчин антитела вырабатываются больше всего на 45-е сутки, у женщин – на 180-е.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около трети жителей Петербурга (36%) положительно оценили идею всеобщего тестирования на COVID-19. Об свидетельствует исследование сервиса SuperJob. Участие в опросе приняли 1 600 жителей Северной столицы и столько же москвичей.

антитела женщины коронавирус мужчины пожилые


 

Новости партнеров
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кабмин расширил границы заповедника «Даурский» в Забайкальском крае
Европа пересматривает отношение к трансгендерам
«Хеликс» назвала группы пациентов с большим числом антител
Непогода на Ладожском озере отменила все «Метеоры» из Валаама
Из дачного дома пенсионерки под Мшинской вор вынес миллион рублей
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России
Китайский блогер восхитился продуктами из российских супермаркетов
В понедельник Петербург накроет туман