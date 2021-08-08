Погранохрана Литвы сообщила о стрельбе на границе с Белоруссией

Что происходило на территории Белоруссии не известно. Фото: pixabay.com

Что происходило на территории Белоруссии не известно. Фото: pixabay.com

Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что слышала несколько выстрелов на границе с Белоруссией.

Так, днем охранники границы услышали, как стреляют на территории соседней Белоруссии, а вечером они же заметили сигнальные ракеты над границей, сообщает Delfi.

Пограничники Литвы не стали применять никаких действий после произошедшего. Что происходило на территории Белоруссии не известно. Пограничники не сообщают.

Накануне из Литвы в Белоруссию силой отправили группу мигрантов. По словам нелегалов им досталось от дубинок и электрошокеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перекрыть белорусскую границу. Лукашенко поручил закрыть каждый метр границы с Польшей, Украиной, Латвией и Литвой. Так, с сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны ступить не должна, отметил президент.