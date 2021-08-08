Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании в Выборгском районе

Полиция Санкт-Петербурга задержала насильника.

Ранее в полицию поступила информация о нападении неизвестного мужчины на 34-летнюю женщину у дома 4 корпус 2 по Выборгской улице. Девушку избили и воткнули ей нож. После произошедшего она была в шоке.

У этого дома мужчина под предлогом помочь завел пострадавшую в парадную расселенного дома. Он избил ее и изнасиловал. С различными травмами девушка попала в больницу. Об этом сообщает Piter.tv.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга неизвестный мужчина жестоко избил и изнасиловал на 34-летнюю женщину. Преступный инцидент произошел в субботу, 7 августа, около 21:20 у дома № 4/2 на Выборгской улице. Неизвестный с ножом завел в парадную дома жительницу Самарской области, где избил руками, порезал ножом и изнасиловал, после чего отпустил.