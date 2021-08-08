Сыну Елизаветы II грозит суд по обвинению в изнасиловании

Она может сделать это только до 14 августа. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Она может сделать это только до 14 августа. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Американка Вирджиния Джуфре обвиняет британского принца Эндрю в изнасиловании. Она может подать в скором времени на него в суд Нью-Йорка.

В случае обращения исковое заявление будет основываться на том, что Джуфре передали для полового акта в то время, когда она не была совершеннолетней. Об этом сообщает Mail on Sunday.

Проживающая в Австралии с семьей Джуфре еще не решила, будет ли подавать в суд на принца.

Она может сделать это только до 14 августа.

Ранее она заявляла что вступила в половую связь с принцем Эндрю в 17 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принц Гарри и королева Елизавета II вновь встретились лично. Внук увидел бабушку после новых откровений о жизни в королевской семье и рождения дочери, которую он назвал в честь Елизаветы. Судя по всему, на этот раз герцогу оказали более теплый прием, чем в прошлый раз.