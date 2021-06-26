Как королева Елизавета II встретила принца Гарри после новых откровений

Принц Гарри и королева Елизавета II вновь встретились лично. Внук увидел бабушку после новых откровений о жизни в королевской семье и рождения дочери, которую он назвал в честь Елизаветы. Судя по всему, на этот раз герцогу оказали более теплый прием, чем в прошлый раз.

Гарри отправился в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии по случаю открытия памятника его матери, принцессе Диане. 1 июля вместе с принцем Уильямом он откроет статую и, как ожидается, выступит с речью. Пока же ему пять дней предстоит провести на самоизоляции.

Общественность гадала, какой же прием Гарри родственники окажут на этот раз. Пока, судя по всему, поездка принца идет хорошо – сюрприз ему устроила сама королева.

«Это нечто потрясающее! Не успел Гарри доехать из аэропорта Хитроу до Фрогмор-хаус, как королева уже спускалась по лестнице вниз», — так королевский источник описал сюрприз Елизаветы II.

Почему так королева спешила увидеть принца, остается только гадать, но фотографы заметили ее кортеж у британского поместья Гарри еще раньше, чем там оказался сам принц.

В окружении королевской семьи говорят о том, что Елизавета намерена покончить с враждой и хочет выступить миротворцем после того, как герцоги Сассекские выступили с рядом скандальных заявлений о дворце. Отмечается, что цель приезда королевы на личную встречу – «поговорить» с внуком.

Есть надежда на то, что этот шаг королевы приблизит примирение принца Гарри с братом Уильямом и отцом Чарльзом. Оба, судя по всему, глубоко обижены на герцога.

Что смягчило королеву?

Недопонимание в королевской семье возникли после того, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что намерены оставить обязанности старших членов семьи, чтобы обрести независимость. Супруги перебрались жить в США. В марте в интервью Опре Уинфри они сделали несколько сенсационных заявлений, в том числе обвинили королевскую семью в расизме. Букингемскому дворцу даже пришлось дать официальный комментарий на этот счет.

На этом супруги не остановились. Не так давно в одном из интервью принц Гарри сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком, а затем еще раз рассказал свою историю в документальном фильме с Опрой.

Казалось, что принц все больше и больше отдаляется от семьи. Не так давно был, наконец, сделан и шаг навстречу. Свою новорожденную дочь Гарри и Меган назвали Лилибет – по домашнему прозвищу Елизаветы II. Так часто ее называл покойный принц Филипп. Несмотря на то, что ряд королевских экспертов посчитал такое решение оскорбительным, сама королева, судя по всему, жест оценила. Так или иначе, представители дворца отмечали, что она счастлива из-за появления на свет внучки и тронута.

Смягчить принца Чарльза и Уильяма оказалось не так просто. Оба, по всей видимости, не настроены на быстрое восстановление отношений.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что принц Гарри и Меган Маркл в ближайшее время планируют показать обществу свою дочь.