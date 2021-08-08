В Кировском районе авто уничтожило остановку

В Кировском районе авто уничтожило остановку
К счастью, когда автомобиль врезался в остановку, там никого не было. Фото: pixabay.com 

В Петербурге в Кировском районе города легковой автомобиль в дребезги разнес остановку общественного транспорта.

Как сообщает 78.ru, дорожно-транспортное происшествие случилось 7 августа.

На кадры видеозаписи попал момент, когда на пустой дороге автомобиль резко начинает крутиться. Затем его заносит на остановку, которую он разносит на мелкие куски. Кроме того, возможно, пострадало еще ограждение подземного перехода.

Также заметно, что дорога была мокрой после дождя, поэтому, может быть, в том, что водитель не справился с управлением виноват ливень.

В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель авто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей пострадали в ДТП на автодороге «Нарва».

дтп кировский район новости СПб остановка


 

Новости партнеров
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Петербург за сутки обрушилась треть месячной нормы осадков
Двукратный Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги Олимпиады
В Кировском районе авто уничтожило остановку
Петербургский журналист Дмитрий Запольский умер в Риге
В Яблоневом саду плавают мертвые утки
В Ленобласти появился центр верховой езды для детей-инвалидов
В Петергофе открыт сенсорный сад для детей с ментальными проблемами
В «Мега Дыбенко» не зайти: из-за толп посетителей ограничили вход