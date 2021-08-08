В Кировском районе авто уничтожило остановку

К счастью, когда автомобиль врезался в остановку, там никого не было. Фото: pixabay.com

К счастью, когда автомобиль врезался в остановку, там никого не было. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Кировском районе города легковой автомобиль в дребезги разнес остановку общественного транспорта.

Как сообщает 78.ru, дорожно-транспортное происшествие случилось 7 августа.

На кадры видеозаписи попал момент, когда на пустой дороге автомобиль резко начинает крутиться. Затем его заносит на остановку, которую он разносит на мелкие куски. Кроме того, возможно, пострадало еще ограждение подземного перехода.

Также заметно, что дорога была мокрой после дождя, поэтому, может быть, в том, что водитель не справился с управлением виноват ливень.

В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель авто.

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