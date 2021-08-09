В понедельник в Пулково задержали три рейса

В Пулково рано утром задержали три самолета. Фото: Baltphoto

В Пулково рано утром задержали три самолета. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются три внутренних и международных авиарейса. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно в понедельник, 9 августа. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Душамбе, Уфы, Ургенча. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс SZ 8204 до Душамбе. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 01:15, однако время вылета сдвинули.

Затем с опозданием вылетит рейс FV 6411 до Уфы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 02:30, теперь пассажиры позднее.

Кроме того, позже положенного отправиться еще один самолет до Ургенча, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры должны были вылететь из Петербурга в 02:40.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили дым у «Пулково», могут гореть деревья.