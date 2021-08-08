В Ленобласти в поле нашли безымянную женщину, находящуюся в коме

В Ленобласти в поле нашли безымянную женщину, находящуюся в коме
Женщину нашли в поле. Фото: https://pixabay.com

Каким образом женщина появилась на пустыре и почему впала в бессознательное состояние – неясно.

В Ленинградской области нашли неопознанную женщину. Она находилась в коме. А в настоящее время она лежит в реанимации.

При этом, ни доктора, ни нашедшие гражданку не имеют информации о ее личности. Единственное, что известно о пострадавшей это то, что ее нашли в субботу, 7 августа. Она лежала в поле за улицей Ново-Антропшинская в Коммунаре.

На будущей пациентке были надеты серые леггинсы и футболка, черная ветровка и кроссовки. Женщине примерно 40-45 лет, ее волосы светлые.

Врачи пока не делают предположений по какой причине она оказалась в коме. В данный момент ищут тех, кто может приоткрыть завесу тайны и рассказать о найденной женщине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Невы» нашли потерявшихся супругов-пенсионеров.

кома ленобласть находка происшестиве


 

Новости партнеров
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
60 тыс. лет назад неандертальцы рисовали на сталагмитах
В Ленобласти в поле нашли безымянную женщину, находящуюся в коме
Доктор заявил о самой проблемной инфекции для эпидемиологов
Блогера из Петербурга задержали из-за тонировки автомобиля
В Вырице водитель за рулем иномарки насмерть задавил пешехода
Главный инфекционист США заявил об устойчивом к вакцинам штамме
На берегу Финского залива в палатке обнаружили человеческие останки
В ВОЗ рассказали о частоте мутации COVID-19