В Ленобласти в поле нашли безымянную женщину, находящуюся в коме

Каким образом женщина появилась на пустыре и почему впала в бессознательное состояние – неясно.

В Ленинградской области нашли неопознанную женщину. Она находилась в коме. А в настоящее время она лежит в реанимации.

При этом, ни доктора, ни нашедшие гражданку не имеют информации о ее личности. Единственное, что известно о пострадавшей это то, что ее нашли в субботу, 7 августа. Она лежала в поле за улицей Ново-Антропшинская в Коммунаре.

На будущей пациентке были надеты серые леггинсы и футболка, черная ветровка и кроссовки. Женщине примерно 40-45 лет, ее волосы светлые.

Врачи пока не делают предположений по какой причине она оказалась в коме. В данный момент ищут тех, кто может приоткрыть завесу тайны и рассказать о найденной женщине.

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