СК начал проверку после ДТП с автобусом в Саратовской области

Следователи начали проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом в Саратовской области.

«Организована доследственная проверка по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калининском районе Саратовской области», — сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК.

Напомним, автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, перевернулся в Саратовской области.

Дорожный инцидент произошел около 02.00 по местному времени (01.00 мск) на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительной информации, водитель автобуса, в котором находили 20 пассажиров и два водителя, не справился с управлением. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Турции 2 августа произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли четыре гражданина России.