Мужчина ударил бутылкой по голове продавщицу в Калининском районе

В Калининском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Инцидент произошел у дома 13, корп. 1 по улице Софьи Ковалевской.

По подозрению задержан мужчина 1975 года рождения, неработающий.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина пришел в магазин «Продукты 24 часа», нанес несколько ударов стеклянной бутылкой по голове кассиру-продавцу и потребовал передать денежные средства из кассового аппарата. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге правоохранители завершили расследование дела о серии разбойных нападения на микрофинансовые организации.