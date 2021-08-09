Мужчина ударил бутылкой по голове продавщицу в Калининском районе

Мужчина ударил бутылкой по голове продавщицу в Калининском районе
Инцидент произошел на ул. Софьи Ковалевской, 13/1.Фото: скриншот GoogleMaps

В Калининском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Инцидент произошел у дома 13, корп. 1 по улице Софьи Ковалевской.

По подозрению задержан мужчина 1975 года рождения, неработающий.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина пришел в магазин «Продукты 24 часа», нанес несколько ударов стеклянной бутылкой по голове кассиру-продавцу и потребовал передать денежные средства из кассового аппарата. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге правоохранители завершили расследование дела о серии разбойных нападения на микрофинансовые организации.

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