Обязательно тестирование и «Спутник Лайт»: COVID-19 в Петербурге 9 августа

В Петербурге ситуация с коронавирусом остается напряженной. В сутки заражаются почти по две тысячи человек. Местные жителей обсуждают введение всеобщего тестирования на COVID-19.

По последним данным, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 545 893 человек. Пока показатели практически не меняются – подтверждают около двух тысяч новых случаев заражения в сутки.

Власти и эксперты неоднократно отмечали, что для того, чтобы победить пандемию коронавируса, необходимо не только соблюдать меры безопасности, но и наладить систему тестирования.

Петербуржцы уже оценили идею введения всеобщего тестирования на коронавирус. Положительной она показалась 36% горожан. Исследование провел сервис SuperJob. Участие в опросе приняли 1 600 жителей Северной столицы и столько же москвичей. Больше в обоих городах за тестирование выступают мужчины. Кстати в Петербурге обязательное тестирование больше поддерживает старшее поколение, а в Москве — молодые люди.

Пока обязательное тестирование в городе не вводили, а вакцинация продолжается. Ранее Gazeta.SPb писала о том, что новая партия препарата от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступила на фармацевтическую базу Петербурга.

Партию антиковидной вакцины завезли в ОАО «Фармбаза». Всего в город поступило 24 тысячи комплектов доз. Жители могут привиться в 150 пунктах вакцинации, также прививки ставят мобильные бригады. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, препараты в Северную столицу завозят на регулярной основе. При этом, добавил он, темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета. По данным на 9 августа, от коронавируса в Петербурге привились уже 1,370 млн человек. Полный цикл вакцинации прошли 1,137 млн из них.