Водитель Kia Rio попался на взятке в Невском районе

В Невском районе Петербурга сотрудники Госавтоинспекции пресечена попытка дачи взятки.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, у дома 32 по улице Народной инспекторами был остановлен автомобиль Kia Rio, под управлением водителя 1989 года рождения, уроженца одного из среднеазиатских государств. Водитель иномарки при составлении административного материала попытался передать инспектору ДПС денежные средства в размере 3 тысячи рублей за непривлечение его к административной ответственности за нарушение ПДД. Однако сотрудник полиции от отказался брать деньги. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудникам таможенного поста «Лесной порт», обвиняемым в совершении коррупционных преступлений, изменили меры пресечения на заключение под стражу.