В Петербурге почтили память защитников Ленинграда

В Петербурге 9 августа на площади Победы прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда в честь 77-й годовщины окончания Ленинградской битвы.

Почтить память защитников Ленинграда пришли губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Александр Гуцан, председатель городского ЗакСа Вячеслав Макаров, зампред правительства Ленобласти Николай Емельянов, представители командования ЗВО, общественных организаций ветеранов. Беглов отметил, что Ленинградская битва и блокада Ленинграда занимают особое место в истории Великой Отечественной войны.

«Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили защитников и жителей нашего города. Они выстояли и победили», — сказал глава города, добавив, что следующие поколения должны сохранить память об этом подвиге.

Ленинградская битва продолжалась с 10 июля по 9 августа 1944 года. В последний день советские войска завершили Выборгско-Петрозаводскую наступательную операцию и освободили значительные территории на севере Ленобласти и в Карелии. Эта битва стала самым длительным сражением ВОВ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов обратился к петербуржцам в честь Дня окончания Ленинградской битвы.