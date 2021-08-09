Мужчина с ножом ворвался в детсад в Кудрово

В Ленинградской области в Кудрово, по словам очевидцев, в частный детский сад ворвался вооруженный ножом мужчина.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жизнь в Кудрово», учреждение для малышей находится на Европейском проспекте.

Однако 78.ru, поделилась кадрами видеозаписи, на которых видно, что молодой человек расхаживает по крыше одного из строений на территории детского сада.

Мужчина скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивают правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверо взрослых и одного ребенка зарезали в Хакасии.