Мужчина с ножом ворвался в детсад в Кудрово

Мужчина с ножом ворвался в детсад в Кудрово
Мужчине удалось скрыться с территории детсада. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Кудрово, по словам очевидцев, в частный детский сад ворвался вооруженный ножом мужчина.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жизнь в Кудрово», учреждение для малышей находится на Европейском проспекте.

Однако 78.ru, поделилась кадрами видеозаписи, на которых видно, что молодой человек расхаживает по крыше одного из строений на территории детского сада.

Мужчина скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивают правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверо взрослых и одного ребенка зарезали в Хакасии.

детсад кудрово новости СПб нож происшествие


 

Новости партнеров
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна причина смерти автоугонщика на Кораблестроителей
В Москву вернулись российские олимпийцы: спортсмены сошли с трапа
МакSим сама рассказала, как побывала на «том свете»
Ответные обвинения: в КНР считают, что США скрывали данные о первых случаях ...
«Теплосеть» проведет испытания в Выборгском и Калининском районах
Вас обманули: что нужно проверять в чеках из магазина
Что выбрать: «КовиВак» или «Спутник V»
В Петербург пожаловал енот Веня