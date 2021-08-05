Четверо взрослых и один ребенок: в Хакасии зарезали всю семью

Четверо взрослых и один ребенок: в Хакасии зарезали всю семью
Рецидивист убил семью из пяти человек. Фото: pixabay

В Хакасии возбудили уголовное дело после убийства целой семьи.

Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.

О том, что в селе Джирим Ширинского района убили пять человек, в том числе и ребенка, следственные органы узнали 5 августа.

На территории домовладения нашли трупы хозяйки дома, ее мужа, их сына, маленькой внучки и брата супруга. У всех были колото-резаные ранения различных частей тела.

Уголовное дело принято к производству первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по краю и республике.

В убийстве семьи подозревают мужчину 1995 года рождения. Житель Ширинского района уже был осужден за совершение особо тяжких преступлений.

Все подробности случившегося выясняются. Назначен целый ряд судебных экспертиз. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца арестовали за попытку убить 9-летнего сына.

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