В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Так, в палатах реанимации и интенсивной терапии лежат 546 человек, при этом, за последние 24 часа вылечились 99 человек.
В Северной столице развернуто 7 142 коек для больных ковид-19. Однако количество госпитализаций значительно уменьшилось, если сравнивать с показателями на прошлой неделе.
Согласно информаци, которая выложена на сайте администрации Петербурга, на лечении в стационарах с ковид-19 и пневмонией находится 5 579 пациентов.
По данным на понедельник, 9 августа, в городе на Неве развернуто 7 142 «коронавирусные» койки, 61,77% из них не заняты.
Сегодня, в понедельник, в больницы поступило 176 горожан. Такой показатель почти что в два раза меньше, чем в прошлую пятницу. Выписалось же 99 петербуржцев.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Городская больница №2 будет работать в штатном режиме.