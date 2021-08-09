В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом
В Петербурге снижается число госпитализаций с коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Так, в палатах реанимации и интенсивной терапии лежат 546 человек, при этом, за последние 24 часа вылечились 99 человек.

В Северной столице развернуто 7 142 коек для больных ковид-19. Однако количество госпитализаций значительно уменьшилось, если сравнивать с показателями на прошлой неделе.

Согласно информаци, которая выложена на сайте администрации Петербурга, на лечении в стационарах с ковид-19 и пневмонией находится 5 579 пациентов.

По данным на понедельник, 9 августа, в городе на Неве развернуто 7 142 «коронавирусные» койки, 61,77% из них не заняты.

Сегодня, в понедельник, в больницы поступило 176 горожан. Такой показатель почти что в два раза меньше, чем в прошлую пятницу. Выписалось же 99 петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Городская больница №2 будет работать в штатном режиме.

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