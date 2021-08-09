СК начал проверку: неизвестный с ножом зашел в детсад Кудрово

СК начал проверку: неизвестный с ножом зашел в детсад Кудрово
Проводится доследственная проверка. Фото : Следственный Комитет РФ

Во Всеволожском районе Ленинградской области следователи пытаются определить все детали случившегося. Неизвестный мужчина находился на территорию детского сада.

Как сообщает Следственное Управление Следственного комитета РФ по Ленобласти, в СМИ начала распространяться информация, согласно которой некий мужчина оказался на территории частного детского сада с ножом в руках.

Учреждение для малышей находится во Всеволожском районе Ленобласти.

При этом, заведующая детским садом сообщала средствам массовой информации, что она холодное оружие не видела, его разглядели дети.

После случившегося следственный отдел по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленобласти начал доследственную проверку.

По некоторым данным, мужчина оказался на территории детского сада, к счастью, детей там не было. Воспитатели сразу же вызвали правоохранителей, однако неизвестный успел улизнуть до их прибытия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, ворвавшийся в детсад Кудрово с ножом, задержан.

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