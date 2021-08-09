Владимир Путин наградил петербургскую актрису Самошину

Актриск, которая играет в ленинградском театре «На Литейном» Ольгу Самошину, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, Самошина была награждена.

Известно, что Заслуженная артистка РФ Ольга Самошина служит в театре «На Литейном» вот уже 30 лет, с 1991 года.

До того, как попасть «На Литейный», она 10 лет играла в Ленинградском драматическом театре имени В.И. Комиссаржевской.

Популярной Самошина стала после роли в спектаклях «Великая Екатерина», «Король Лир», «Тойбеле и ее демон», «Три сестры».

У актрисы было порядка 70 ролей в кино и сериалах.

Зритель знаком с артисткой по таким картинам, как «Противостояние», «Жизнь Клима Самгина», «Гадкие лебеди» по повести братьев Стругацких, сериала «Черный ворон».

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