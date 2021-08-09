Владимир Путин наградил петербургскую актрису Самошину

Владимир Путин наградил петербургскую актрису Самошину
Ольга Самошина. Фото: кадр из фильма

Актриск, которая играет в ленинградском театре «На Литейном» Ольгу Самошину, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, Самошина была награждена.

Известно, что Заслуженная артистка РФ Ольга Самошина служит в театре «На Литейном» вот уже 30 лет, с 1991 года.

До того, как попасть «На Литейный», она 10 лет играла в Ленинградском драматическом театре имени В.И. Комиссаржевской.

Популярной Самошина стала после роли в спектаклях «Великая Екатерина», «Король Лир», «Тойбеле и ее демон», «Три сестры».

У актрисы было порядка 70 ролей в кино и сериалах.

Зритель знаком с артисткой по таким картинам, как «Противостояние», «Жизнь Клима Самгина», «Гадкие лебеди» по повести братьев Стругацких, сериала «Черный ворон».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Шарлиз Терон поделилась трогательными кадрами со своими детьми.

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