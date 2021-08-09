СКР начал проверку после гибели 9 человек в больнице Владикавказа

СКР начал проверку после гибели 9 человек в больнице Владикавказа
Там прорвало трубу, которая подает пациентам кислород. Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти девяти человек в реанимации больницы во Владикавказе.

Так, в клинической больнице скорой помощи Владикавказа ранее произошел инцидент, повлекший гибель девяти россиян. Там прорвало трубу, которая подает пациентам кислород. СК по республике Северная Осетия-Алания начал доследственную проверку. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас в больнице работают следователи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое мужчин из Владикавказа пойдут под суд за серию разбойных нападений в Петербурге. В Петербурге правоохранители завершили расследование дела о серии разбойных нападения на микрофинансовые организации. Как сообщили в городском главке МВД, судить будут двух молодых людей из Владикавказа — 22-летнего Сосланбека и 22-летнего Астана.

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