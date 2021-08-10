В Абхазии предостерегли туристов от купания в озере Рица

В Абхазии предостерегли туристов от купания в озере Рица
За лето этого года в республике погибли 12 туристов из России. Фото: pixabay

Власти Абхазии призвали путешественников не купаться в знаменитом на всю страну озере Рица.

Абхазское МЧС обеспокоено превращением озера в место массового отдыха. В озере плавают как местные, так и туристы, в том числе российские .Об этом сообщает МЧС по Абхазии.

Также утверждают, что дно озера Рица не до конца обследовано. Вода там холодная, а из-за впадения в озеро реки Лашыпсы образуется сильное подводное течение. Все это очень опасно для купающихся.

Ведомство опасается трагедий. За лето этого года в республике погибли 12 туристов из России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 400 домов и отель подтопило в городе Гудаута в Абхазии из-за ливней и разлива рек, несколько автомобилей унесло в море. Ночью во вторник вышли из берегов четыре реки и затопили дома, пострадала мебель и техника.

абхазия безопасность купание мчс озеро Рица


 

Новости партнеров
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грета Тунберг планирует принять участие во встрече ООН по климату в Глазго
В Абхазии предостерегли туристов от купания в озере Рица
Петербурженка собрала почти тысячу белых грибов в Ленобласти
Конфискованные таможней товары предложили передавать нуждающимся
Российский врач назвал грозящую реанимацией ошибку при лечении ковида
Летальность от COVID-19 в Петербурге составила около 1%
Российский кардиолог назвал ранний симптом инфаркта миокарда
ФМБА опровергло информацию о дефиците донорской крови