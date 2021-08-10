Под Всеволожском накрыли цех по нелегальному производству алкоголя

Из цеха изъяли более 4,5 тысячи литров готового алкоголя и более 6 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Из цеха изъяли более 4,5 тысячи литров готового алкоголя и более 6 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция обнаружила цех по незаконному производству и маркировке алкоголя. Изъято более 4,5 тысячи литров алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, цех с контрафактным алкоголем нашли в местечке Углово. На месте обнаружили линию по разливу и маркировке алкоголя, а также тару, этикетки и поддельные федеральные марки. Продукцию продавали под видом популярных марок.

Из цеха изъяли более 4,5 тысячи литров готового алкоголя и более 6 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Сразу на месте задержали семерых человек, которые занимались производством. Возбуждено уголовное дело. К производству могут быть причастны и другие люди.

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