Из ТЦ во Всеволожске эвакуировали 200 человек из-за угрозы минирования

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция искала взрывные устройства в местном торговом центре после получения анонимного сообщения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 9 августа в полицию обратился управляющий ТРК «Юбилейный», расположенного на Октябрьском проспекте во Всеволожске. Мужчина сообщил, что ему на мобильный с неизвестного номера поступило сообщение о заминировании торгового центра.

На место направили наряд полиции. Стражи порядка осмотрели здание на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств, но так ничего и не нашли. На время проверки из ТРК эвакуировали 200 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец получил 3 года в колонии строгого режима за ложное минирование.