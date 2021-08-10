Из ТЦ во Всеволожске эвакуировали 200 человек из-за угрозы минирования

Из ТЦ во Всеволожске эвакуировали 200 человек из-за угрозы минирования
ТРК "Юбилейный" эвакуировали. Фото: google.maps

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция искала взрывные устройства в местном торговом центре после получения анонимного сообщения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 9 августа в полицию обратился управляющий ТРК «Юбилейный», расположенного на Октябрьском проспекте во Всеволожске. Мужчина сообщил, что ему на мобильный с неизвестного номера поступило сообщение о заминировании торгового центра.

На место направили наряд полиции. Стражи порядка осмотрели здание на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств, но так ничего и не нашли. На время проверки из ТРК эвакуировали 200 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец получил 3 года в колонии строгого режима за ложное минирование.

Всеволожск ложное минирование угроза минирования эвакуация


 

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