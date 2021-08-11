Здравствуй, осень: как успеть эффективно сбросить вес к сентябрю

Здравствуй, осень: как успеть эффективно сбросить вес к сентябрю
Овощи в рационе способствуют эффективному и безопасному похудению. Фото: Pixabay

Возможно, не все успели достичь заветной цифры на весах к наступлению лета, и сейчас, когда стремительно надвигается осень, отказались от идеи похудеть. Однако можно успеть сбросить вес и в разгаре августа, чтобы встретить сентябрь красивым и здоровым.

Начать работу над своей физической формой никогда не поздно. Но именно в августе желающим встать на этот путь сопутствует множество факторов: изобилие овощей, фруктов и другой вкусной и здоровой жизни, погода, подходящая для активного образа жизни и занятий спортом на свежем воздухе, и солнечный свет, повышающий настроение и энергичность.

Несколько советов помогут не только безопасно и эффективно сбросить вес, но и закрепить результат:

  • В рационе должно быть много овощей. Они способствуют не только похудению, но и восполнению баланса витаминов и минералов. Правда, чрезмерно увлекаться поеданием овощей не стоит — в них содержится клетчатка, которая может оказать слабительный эффект при неумеренном потреблении.
  • Ни в коем случае не пропускайте завтрак. Это самый важный прием пищи, который должен придать ощущение сытости и зарядить энергией на весь день. Завтрак может быть плотным и разнообразным, а вот обед и ужин — менее сытными.
  • Добавьте в меню кофе или травяные чаи. Кофеин считается натуральным мочегонным средством, избавляет от вздутия живота и является источником антиоксидантов. Травяные чаи — отличная альтернатива для тех, кто не любит кофе.
  • А вот от сладких напитков лучше совсем отказаться. Калорийные жидкости не дают ощущения сытости, поэтому сок или кофе с сиропом могут сыграть с вами злую шутку.
  • Сжечь калории помогает острая пища. Например, кайенский перец содержит капсаицин — соединение, стимулирующее выработку гормонов стресса, что ускоряет процесс похудения. Кроме того, острое легче есть вдумчиво, размеренно и проще определить, когда наступило насыщение.

Вместе с тем стоит предупредить, что к каждому из советов следует относиться осознанно, с учетом индивидуальных особенностей своего организма: любое правило, доведенное до абсурда, может навредить.

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Здравствуй, осень: как успеть эффективно сбросить вес к сентябрю