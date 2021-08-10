Во Фрунзенском районе пожар «забрался» на склад

Во Фрунзенском районе пожар &#171;забрался&#187; на склад
На набережную реки Волковки прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В Петербурге во Фрунзенском районе города огонь охватил склад.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 августа пожарные машины отправились во Фрунзенском районе Северной столицы на набережной реки Волковки дома 5.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 18:54 .

Оказалось, что пожар случился в административно-складском здании. Там выгорело помещение площадью 9 квадратных метров.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать не сразу, только через 29 минут, к 19:23.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящий момент нет информации. Но ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона.

новости СПб пожар происшествие склад


 

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