Два автобуса не поделили пассажиров на Невском проспекте

Два автобуса не поделили пассажиров на Невском проспекте
ДТП с автобусами на Невском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге на Невском проспекте столкнулись два автобуса. По словам очевидцев, водители не смогли поделить пассажиров, ожидающих транспорт на остановке.

Дорожный инцидент случился во вторник, 8 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии видно, что авария произошла возле автобусной остановки, об этом говорит дорожная разметка.

«Это конкуренция», — написал пользователь в комментариях под записью.

Все обстоятельства аварии выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг на ровном месте протаранил припаркованные авто на Фонтанной улице.

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