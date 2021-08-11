Один человек погиб и двое пострадали в ДТП во Всеволожском районе

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП во Всеволожском районе
Машина слетела в кювет в Ленобласти. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Авария случилась в ночь на среду, 11 августа, на автодороге «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск», недалеко от деревни Куйвози. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

Легковой автомобиль наехал на препятствие и улетел в кювет. В результате аварии скончался пассажир транспортного средства. Еще два человека пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о серьезном ДТП в Горелово. Легковушка на полном ходу врезалась в бетономешалку. В результате столкновения иномарка превратилась в груду металла, водителю же потребовалась помощь спасателей.

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