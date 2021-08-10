Легковушка на полном ходу врезалась в бетономешалку в Горелово

ДТП с бетономешалкой в Горелово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с бетономешалкой в Горелово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Горелово водитель Honda на высокой скорости влетел в автобетономеситель. Информация о пострадавших пока не уточнялась

Дорожный инцидент произошел во вторник, 10 августа, на пересечении Таллинского и Аннинского. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель большегруза остановился на перекрестке перед поворотом налево, как вдруг в авто врезалась иномарка. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, водителю же потребовалась помощь спасателей.

По словам очевидцев, это «проклятое место». Другие заявили, что водителям нужно просто меньше «смотреть в телефон».

Информация о пострадавших в ходе происшествия пока не уточнялась. На месте работают сотрудники специальных служб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД фура пробила ограждение и повисла над трассой.